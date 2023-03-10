Як у росії за антивоєнну позицію арештовують дітей. Провідні світові медіа про війну 9 березня

Великий матеріал про стан американського ринку виробництва зброї опублікувало видання The Washington Post. Починається він розповіддю про завод з виробництва боєприпасів у містечку Скрентон ― рідному для теперішнього президента США Джо Байдена. Сто років тому це було квітуче місто, що забагатіло за рахунок довколишніх шахт. Зараз вітрини частини крамниць у його центрі забиті дошками, населення меншає. Певні надії мешканці покладають на місцевий збройовий завод: сумнівів у тому, що в найближчі роки уряд активно закуповуватиме озброєння, немає.

Військово-промисловий комплекс США за останні десятиліття «розслабився», пише видання. Воюючи зі здебільш значно менш розвиненими арміями на кшталт бойовиків «Талібану», Пентагон забув про ситуації снарядного голоду чи браку складніших видів зброї. Із початком російсько-української війни світ згадав, скільки ресурсів пожирають широкомасштабні битви ― і виявилось, що США за місяць виготовляють стільки 155-міліметрових снарядів, скільки ЗСУ випускають по ворогу за дві доби. За перші 8 місяців широкомасштабного вторгнення Україна використала стільки ПЗРК Stinger, скільки концерн Raytheon виробляє за 13 років, і п’ятирічний обсяг виробництва протитанкових снарядів Javelin. Коли країни НАТО провели ревізію своїх складів, виявилося, що в Німеччині боєприпасів вистачить на дві доби широкомасштабної війни, у Британії ― на вісім.

Провідні збройові концерни активно розширюють виробництво, однак зробити це зараз складніше, ніж, наприклад, у часи Другої світової війни. Тоді техніка була значно простішою й Ford міг випускати по одному літаку щогодини. Зараз виробництво одного F-35 потребує участі 1 700 постачальників, а сам літак складається з 300 тисяч деталей. Виробництво такої техніки повільне, і вже станом на сьогодні поповнення американських складів після витрат на війну в Україні займе кілька років. А варто врахувати, що навіть якщо війна з росією скоро закінчиться, Київ потребуватиме великих обсягів озброєння для захисту від агресора в майбутньому.

На тлі ймовірних майбутніх воєн проявлення проблеми з озброєнням є благом, вважають опитані виданням американські урядовці. Вони дозволять краще підготуватись до викликів збройного протистояння з тим же Китаєм. Натомість мешканці Скрентону та десятка інших схожих містечок сподіваються, що після років скорочення штату (порівняно з 1979-м зараз на виробництві зброї в США зайнято на третину менше людей) підприємства ВПК знов почнуть наймати працівників.

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Про те, як російська влада тисне на дітей, що протестують проти російського вторгнення в Україну, розповідає Al Jazeera. Видання наводить кілька прикладів, коли в росії неповнолітніх відправляли за проукраїнські прояви навіть до дитбудинків, позбавляючи їхніх батьків батьківських прав. Зокрема, так сталося з 12-річною Машею Москальовою з Тульської області, яка, виконуючи завдання з малювання, принесла до класу листок із написами «Я проти війни» та «Слава Україні». Її батька викликали до школи, звідки їх обох забрала поліція. Поліцейські виявили дописи Машиного батька в соцмережах, де він називав російських окупантів «ґвалтівниками». Його оштрафували на 32 тисячі рублів ($420), однак на цьому переслідування не завершилося. 30 грудня минулого року до помешкання Москальових прибули кілька поліцейських автівок та пожежна машина, працівники ФСБ почали виламувати двері. Попри відсутність судового дозволу на обшук, силовики оглянули у квартирі все, конфіскували сімейні заощадження, техніку й антивоєнні малюнки Маші. Зараз батько Москальової в СІЗО, а вона ― в дитячому будинку. Місцева «комісар з прав дитини» вимагає позбавити батьків Маші батьківських прав.

Це не єдина така історія: вже відомо про кілька заарештованих російськими силовиками батьків і фактично відібраних дітей. Зафіксовано й багато інших випадків утисків неповнолітніх у росії: наприклад, у Москві поліція, дізнавшись про проукраїнську позицію підлітка, відключила квартиру, де він мешкає, від електропостачання. Двом старшокласників за відмову встати під час виконання гімну росії влаштували публічний сеанс приниження. Це ж очікувало на школяра з Єкатеринбургу, який у листі до солдата закликав того не вбивати, а повертатись додому.

Усе це відбувається на тлі активної мілітаризації дітей російським режимом. Школа, до якої ходила Маша Москальова, в останні роки за прикладом десятків інших шкіл зробила спеціальний «кадетський клас» ― з акцентом на вихованні з хлопців та дівчат солдатів.

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