В Італії до 30 років засудили офіцера ВМС, який шпигував на користь рф

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років увʼязнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, звинуваченого у шпигунстві. Він за гроші передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства росії в Італії. Військова прокуратура просила про довічне увʼязнення.

Судді визнали загальні помʼякшувальні обставини.

Під час свого виступу захисник, адвокат Роберто Де Віта заявив, що «Бйот не мав жодного шансу захистити себе».

Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО, «дуже конфіденційні й один цілком таємний».