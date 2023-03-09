В Італії до 30 років засудили офіцера ВМС, який шпигував на користь рф

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років увʼязнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, звинуваченого у шпигунстві. Він за гроші передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства росії в Італії. Військова прокуратура просила про довічне увʼязнення.
Судді визнали загальні помʼякшувальні обставини.
Під час свого виступу захисник, адвокат Роберто Де Віта заявив, що «Бйот не мав жодного шансу захистити себе».
Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО, «дуже конфіденційні й один цілком таємний».
- 1 квітня 2021 року співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців при передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. Російського військового видворили з Італії, оскільки він має дипломатичний статус. Італійським військовим виявився офіцер флоту Вальтер Бйот. У ЗМІ тоді писали, що один із його дітей має серйозні проблеми зі здоровʼям і потребує постійного й дорогого догляду. Можливо, це стало причиною, з якої офіцер вирішив продавати інформацію.