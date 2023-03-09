У Євросоюзі погодили безвізовий режим для Косова

Рада ЄС ухвалила рішення про введення безвізового режиму для громадян часткового визнаного Косова. Вони зможуть перебувати в Євросоюзі без візи 90 днів кожні 180 днів.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
«Косово доклало величезних зусиль для покращення своєї безпеки та управління міграцією, а також для приведення своєї візової політики у відповідність до політики ЄС. Ми сподіваємося, що наша співпраця у цих галузях буде й надалі плідною», — зазначила міністр з питань міграції Швеції Марія Стеннергард.
Тепер це рішення має затвердити Європейський парламент, після чого його опублікують в офіційному журналі ЄС. Воно набере чинності з 1 січня 2024 року.
- У грудні 2022 року косовська влада підписала заявку на вступ до Європейського Союзу. Свої підписи під документом поставили президент країни, премʼєр-міністр та очільник парламенту. Тепер Європейський Союз має розглянути цю заявку, а Єврокомісія визначити, чи відповідає країна вимогам для отримання статусу кандидата на вступ. Водночас невідомо, як саме ЄС відреагує на цю заявку, оскільки пʼять країн-членів ЄС досі не визнають незалежність Косова. Косово лишалося останньою країною Західних Балкан, яка ще не подала заявку на вступ до Євросоюзу.