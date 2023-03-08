Telegram випустив оновлення і запровадив режим енергозбереження

Месенджер Telegram випустив оновлення, яке запроваджує новий режим економії енергії, оптимізує додаток для пристроїв Android нижчого класу, додає ще більше налаштувань швидкості відтворення та багато іншого.

Відтепер можна вимкнути анімації та легкі ефекти Telegram, щоб подовжити час роботи від акумулятора та покращити швидкодію на старих пристроях. Новий режим економії енергії можна налаштувати на автоматичне ввімкнення, коли заряд акумулятора досягає певного відсотка, — з окремими опціями для контролю над різними ефектами.

Також месенджер розширив можливості щодо прискорення голосових повідомлень — відтепер це можна зробити у діапазоні 0.2x-2.5x.

Групи до 100 учасників тепер містять позначку з точним часом, коли їх прочитав кожний учасник.

Користувачі Android можуть отримати нову версію з цими можливостями з Google Play або безпосередньо з сайту Telegram. Якщо iOS, то доведеться почекати, поки Apple закінчить перевіряти це оновлення.