В Італії над столицею зіткнулися два навчальні військові літаки — пілоти загинули

В Італії неподалік столиці Риму в повітрі зіткнулися два навчальних військових літаки. Обидва пілоти загинули.

Про це пишуть італійські Військово-повітряні сили у своєму Twitter.

Там зазначили, що літаки розбилися під час тренувальної місії. Наразі невідомо, що стало причиною аварії.

Загинули обидва пілоти, а на землі від падіння літаків ніхто з людей не постраждав.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один літак упав біля житлового будинку, а інший — у полі.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні вже висловила співчуття родинам та близьким загиблих пілотів. У тренуванні брали участь чотири літаки — два інших успішно приземлилися.