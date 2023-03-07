Науковці виявили унікальні зміни у ДНК чорнобильських собак

Міжнародна команда науковців порівняла ДНК собак, які живуть у Чорнобильській зоні з показниками домашніх порід та диких псів з інших регіонів. У тварин із зони відчуження знайшли унікальні генетичні зміни.

Про це пише The New York Times.

Над проєктом працювали вчені зі Сполучених Штатів, України та Польщі, а також американського Фонду чистого майбутнього. Дослідники зібрали зразки крові у 302 собак, які живуть у різних місцях Чорнобильської зони та навколо неї. Деякі з них мешкають у Припʼяті неподалік реактора, а інші за 15—45 кілометрів від нього, у місті Чорнобилі.

Науковці виявили, що собаки, які живуть на електростанції, генетично відрізняються від собак із Чорнобиля, а також від псів, які не живуть у радіоактивному середовищі.

Дослідники відстежили родинні стосунки чорнобильських псів і ідентифікували 15 різних сімейних груп. Деякі собачі родини були великими та розгалуженими, тоді як інші були крихітними і проживали на обмежених територіях. Учені також зʼясували, що три сімейні групи псів перебували у сховищі для відпрацьованого ядерного палива.

Результати цього дослідження допоможуть людям краще зрозуміти, як радіація впливає на структуру геному тварин.