У роботі Twitter через оновлення стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався найбільший збій, відколи його власником став Ілон Маск. При спробі зайти на сайт зʼявляється повідомлення про помилку, повʼязану з API.
«Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачувані наслідки. Ми працюємо над цим і повідомимо, коли все буде виправлено», — йдеться в повідомленні.
За даними порталу Downdetector для відстеження збоїв, близько полудня в понеділок виявили понад вісім тисяч звітів про збої в роботі Twitter по всьому світу. Згодом у відділі підтримки Twitter повідомили, що «деякі частини сервісу можуть зараз не працювати належним чином».
- Останній масштабний збій у роботі соцмережі стався 1 березня. Здебільшого користувачі скаржилися на роботу застосунку та труднощі з використанням сайту Twitter. У решти користувачів виникали проблеми зі зʼєднанням із сервером.