Мінекономіки погіршило прогнози зростання ВВП України у 2023 році. Тепер там вважають, що бойові дії триватимуть цілий рік

Міністерство економіки погіршило прогнози зростання ВВП України в 2023 році. Раніше там прогнозували 3,2% зростання, а тепер — лише 1%.
Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Соболєв, пише Інтерфакс.
За його словами, основа цієї зміни — це припущення, що бойові дії триватимуть цілий рік. Попередній прогноз базувався на тому, що до середини літа активна фаза війни завершиться.
Також Соболєв розповів, що в Мінекономіки зменшили прогнози стосовно інфляції.
«Здається, ми пройшли пік інфляції — вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%», — сказав він.
- Європейський банк реконструкції та розвитку порівняно з вереснем 2022 року погіршив прогноз зростання економіки України з 8% до 1%. За оцінками ЄБРР, у 2023 році реальний обсяг виробництва в Україні стабілізується на рівні 70% від довоєнного рівня.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.