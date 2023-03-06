Мінекономіки погіршило прогнози зростання ВВП України у 2023 році. Тепер там вважають, що бойові дії триватимуть цілий рік

Міністерство економіки погіршило прогнози зростання ВВП України в 2023 році. Раніше там прогнозували 3,2% зростання, а тепер — лише 1%.

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Соболєв, пише Інтерфакс.

За його словами, основа цієї зміни — це припущення, що бойові дії триватимуть цілий рік. Попередній прогноз базувався на тому, що до середини літа активна фаза війни завершиться.

Також Соболєв розповів, що в Мінекономіки зменшили прогнози стосовно інфляції.

«Здається, ми пройшли пік інфляції — вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%», — сказав він.