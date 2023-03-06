Південна Корея виплатить компенсації жертвам японських трудових таборів. Так країна хоче владнати історичні суперечки з Японією

Південна Корея погодилася виплатити компенсації своїм громадянам, які працювали в японських трудових таборах під час Другої світової війни. Так там хочуть владнати історичні суперечки з Японією.

Про це пише BBC.

Обидві країни характеризують цю домовленість як проривну й спрямовану на те, щоб вирішити колоніальні проблеми. Натомість самі жертви незадоволені тим, що власне Японія не понесе жодної відповідальності.

Під будівлею МЗС Південної Кореї зібрався натовп мітингувальників на акцію протесту проти плану, за яким південнокорейські компанії сплачуватимуть внески у фонд допомоги постраждалим.

Також Японія привітала відмову Південної Кореї від позову до двох японських компаній. Попередні всі спроби Південної Кореї домогтися репарацій від Японії не мали успіху. У 2018 році суд зобовʼязав японські компанії виплатити компенсації 15 жертвам примусових робіт. Але там відмовилися це зробити.

Близько 150 тисяч корейців були змушені працювати на фабриках та шахтах Японії під час війни через те, що Корейський півострів був під окупацією Японії в 1910—1945 роках.

Новий президент Південної Кореї Юн Сок Йоль намагається створити союзницькі відносини з Японією, чому також допомагають і США. Південна Корея, Японія та США хочуть наростити рівень співпраці на тлі загроз із боку Китаю та Північної Кореї.