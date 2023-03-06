У США випробували літак на водневому двигуні. Він літав 15 хвилин

Компанія Universal Hydrogen провела тестування 40-місного пасажирського літака Dash-8 з водневим двигуном із паливними елементами. Політ тривав 15 хвилин.

Про це пише Engadget.

Інноваційний двигун встановили лише з лівого боку літака, тоді як на правому крилі для безпеки польоту працював стандартний турбогвинтовий двигун. Пілоти використовували турбінний двигун для зльоту, а потім політ продовжувався на водневій енергії. Літак піднявся у небо на 1 066 метрів.

Universal Hydrogen

Компанія назвала рейс «історичним» і заявила, що «прагне стати першою авіакомпанією Північної Америки з нульовим рівнем викидів». Однак потенційних проблем усе ще багато, адже щільність енергії водню приблизно на чверть менша, ніж у звичайного реактивного палива. Інфраструктури для роботи з водневим паливом дуже мало, а також з ним складно працювати через надзвичайну вибухонебезпеку.

Однак в Universal Hydrogen упевнені, що мають усі шанси отримати сертифікат для пасажирських рейсів до 2025 року.

«Наша бізнес-модель вирішує проблему курки та яйця між водневими літаками та водневою інфраструктурою, розробляючи їх паралельно і з унікальним недорогим підходом», — сказав генеральний директор і співзасновник компанії Пол Єрьоменко.