Більшість учасників опитування в «Дії» хоче залишити 8 березня вихідним

Більшість користувачів «Дії» проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Понад 1,3 мільйона українців віддали свої голоси за неробоче 8 березня, а працювати у цей день не проти 703 тисячі користувачів. Ще 110 тисяч не визначилися.

Це опитування стало наймасовішим у «Дії». У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.

За словами Ткаченка, депутати враховуватимуть результати голосування перед ухваленням законопроєкту про 8 березня у Верховній Раді.