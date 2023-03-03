Кити під час полювання використовують ту ж вокальну техніку, що й Кім Кардашʼян

Кити під час полювання використовують хриплу протяжну вокальну техніку vocal fry — схожу на стиль вимови деяких американських знаменитостей, зокрема Кім Кардашʼян і Періс Гілтон. Про це ідеться в дослідженні Університету Південної Данії, яке цитує The Telegraph. У людей вокальна техніка vocal fry характеризується хрипким протяжним голосом, деякі склади тягнуть довше, ніж має бути. Але тепер вчені з Данії виявили, що косатки, кашалоти та морські свині видають схожі звуки.

Згідно з новим дослідженням, кити використовують цей голосовий регістр, щоб видавати ехолокаційні сигнали, які допомагають їм упіймати здобич. Ця навичка є наслідком їхньої еволюції. Під час vocal fry голосові звʼязки відкриті тільки на дуже короткий час, тому для використання цього регістру потрібно дуже мало повітря для дихання. Зубаті кити використовують ехолокацію, коли занурюються на глибину до 2 тисяч метрів нижче рівня моря. Вони здійснюють до 700 клацань на секунду.

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Сорок років тому вчені думали, що кити видають звуки гортанню, як інші ссавці, включно з людьми, але потім зʼясувалося, що це не так, адже насправді кити використовують ніс. Завдяки камерам, встановленим у носі деяких китів, датські дослідники дізналися більше про те, як працює ця система. У китів у носі розвинулася повітряна звукова система, схожа на орган, який насправді працює так само, як гортань або голосовий ящик, проте розташований у носі, а не в горлі. Еволюція перемістила його з трахеї в ніс, що дозволило створювати набагато більший тиск без пошкодження тканин легень. Цей високий тиск забезпечує здатність китів видавати найгучніші звуки серед усіх тварин на планеті. Vocal fry — це звичайний голосовий регістр, який часто використовується в американській англійській. Кім Кардашʼян, Кейт Перрі та Скарлетт Йоханссон — відомі люди, які використовують його, зазначив автор дослідження професор Коен Елеманс, фахівець із голосу на факультеті біології Університету Південної Данії.