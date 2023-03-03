Шотландія першою у світі заборонила шкідливий для екології газ-анестетик

Шотландія стала першою країною у світі, яка припинила використовувати в лікарнях анестетик десфлуран через його загрозу для довкілля.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про газ, який використовують для загальної анастезії. Десфлуран у 2 540 разів потужніший парниковий газ, ніж вуглекислий газ. Повністю випарений флакон десфлурану обʼємом 240 мл виробляє еквівалент 886 кг вуглекислого газу.

За останні кілька років понад 40 лікарняних фондів в Англії та низка лікарень в Уельсі вже відмовилися від нього. Національна служба охорони здоровʼя Англії запровадить аналогічну заборону із 2024 року, яка, як і в Шотландії, забороняє використання десфлурану для чого завгодно, крім виняткових обставин.

Згідно з аналізом Нацслужби здоровʼя Англії, заборона використання десфлурану скоротить шкідливі викиди, які еквівалентні викидам від електропостачання 11 тисячі будинків щороку.

Інші країни, зокрема багато європейських, найімовірніше, зроблять аналогічні кроки в найближчі кілька років. Загалом анестезуючі гази становлять близько 2—5% вуглецевого сліду.