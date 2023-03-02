Біля берегів Антарктиди зафільмували рідкісну гігантську медузу. Зазвичай вона ховається на глибині

В Антарктиді підводним апаратам вдалося зняти трьох гігантських медуз-фантомів Stygiomedusa gigantea. Науковці підрахували, що довжина однієї з них — щонайменше 10 метрів.

Про це пише Live Science.

Гігантські медузи-фантоми зазвичай плавають на глибині нижче 1000 метрів, тому люди їх майже не бачать. Але цього разу таких медуз помітили на глибині 80, 87 та 280 метрів.

Як тварини опинилися на «мілководді», точно невідомо. Дослідник Даніель Мур вважає, що медузи можуть підніматися ближче до поверхні океану, щоб позбавитися паразитів за допомогою ультрафіолетового випромінювання. За іншою версією — істот просто несе течія.