Міністри закордонних справ країн G20 не змогли погодити спільну заяву через позицію щодо війни в Україні. Китай та рф були проти

Міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» (G20) не змогли погодити спільну заяву через позицію щодо війни в Україні. Китай та росія виступили проти.

Про це йдеться на офіційній сторінці головування Індії в G20 у Twitter.

Оскільки країни не погодили спільну заяву, Індії довелося опублікувати власні підсумки дискусій міністрів.

Там вказали, що війна в Україні продовжує негативно впливати на світову економіку, а переважна більшість країн світу підтримують територіальну цілісність України та засуджують російську агресію. Це підтверджується голосуваннями в ООН.

«Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість світової економіки — стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги поставок, послаблює енергетичну та продовольчу безпеку і підвищує ризики для фінансової стабільності. Були також інші погляди та різні оцінки щодо ситуації та санкцій», — йдеться в документі.

Крім цього, у документі вказано, що всі країни світу мають поважати міжнародне право та не порушувати статут ООН. Погрози ядерною зброєю теж є неприйнятними.

Під цими пунктами, які викладені в індійському документі, вказано, що, як і на саміті лідерів G20 в Індонезії восени 2022 року, на такі формулювання погодилися всі країни, крім росії та Китаю.

Також на полях саміту відбулася зустріч між очільником МЗС росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони провели дуже коротку розмову — менше ніж 10 хвилин. Це їхня перша комунікація з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За словами американського представника, Блінкен зачепив у розмові з Лавровим три теми: війну в Україні, договір СНО-3 та звільнення американця Пола Вілана з російської вʼязниці.