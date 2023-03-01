Болівієць прожив 31 день у джунглях Амазонки. Він харчувався хробаками і пив дощову воду

Болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки, коли полював з друзями, та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та іншими комахами.

Про це пише BBC.

За словами Акости, він пив дощову воду, яку набирав у черевики, а також зустрів диких тварин, зокрема, ягуара. Він мав лише один патрон у рушниці, і використав його, щоб відігнати зграю пекарі — свиноподібних тварин, які мешкають у тропічних лісах Південної Америки.

Пошукова група, яка складалася з місцевих жителів і друзів Джонаттана, знайшла його через місяць після зникнення.

Reuters

Чоловік схуд на 17 кілограмів, був зневоднений та вивіхнув суглоб, хоча все ще міг ходити. Після цієї пригоди Джонаттан вирішив назавжди кинути полювання.

Тим часом поліція допитає чотирьох друзів мисливця, щоб зрозуміти, як він розлучився з ними.