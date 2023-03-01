Spiegel: Єврокомісія підготувала план для збільшення поставок боєприпасів в Україну та запасів у ЄС

Єврокомісія підготувала та планує представити країнам-членам план зі збільшення поставок боєприпасів Україні. Також він поповнить запаси самого Євросоюзу.
Про це пише Spiegel.
План складається із трьох кроків. Перший передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, в Україну. На це Євросоюз планує виділити мільярд євро.
Другий крок передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством EDA з метою заповнення запасів країн ЄС і забезпечення постачання України в довгостроковій перспективі.
Третій крок покликаний забезпечити довгострокове збільшення європейських потужностей з виробництва боєприпасів.
Надзвичайна допомога в рамках першого кроку надаватиметься за вже усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру (ЄФМ).
Другий крок плану містить чітке послання: час, коли мир у Європі вважався гарантованим, минув. Ситуація докорінно змінилася з нападом росії, і країни ЄС повинні це враховувати — шляхом закупівлі більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі. Це має відбутися за допомогою проєкту EDA. Країни-члени ЄС і Україна повинні звести докупи свої потреби, щоб «розмістити масове замовлення і дати промисловості чіткий сигнал про попит». На думку Єврокомісії, тільки якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.
Комісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значно нижчих цін, ніж раніше. 25 з 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі в проєкті, який триватиме сім років.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росія протягом місяця використовує таку кількість артилерійських снарядів, яку всі заводи Європи виготовляють за рік. За його словами, сумарно за рік усі заводи Європи можуть виготовити 600 тисяч боєприпасів калібру 152 мм. Коментуючи питання про те, що «Укроборонпром» у листопаді минулого року почав випускати такі боєприпаси, Резніков відповів, що темпи виробництва не дають приводу для оптимізму.