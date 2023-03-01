У Греції кількість жертв зіткнення двох поїздів зросла до 36. Міністр інфраструктури країни подав у відставку

У Греції кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського та вантажного потягів збільшилася до 36, пише Reuters. Міністр інфраструктури країни Костас Караманліс подав у відставку.

Аварія сталася, коли пасажирський потяг, який прямував до міста Салоніки зі столиці Афін, вийшов із тунелю поблизу центрального міста Лариси.

Під час катастрофи постраждали 66 людей. Очікують, що кількість загиблих зросте, оскільки температура в одному з вагонів під час пожежі сягнула 1 300 °С.

Reuters

Начальника станції арештували, триває розслідування. Міністр інфраструктури Греції Костас Караманліс відвідав місце аварії та подав у відставку.

«Коли трапляється щось таке трагічне, неможливо продовжувати так, ніби цього не сталося. Я вже кілька років в політиці, але вважаю важливим елементом нашої демократії те, що громадяни нашої країни мають довіряти політичній системі. Це називається політичною відповідальністю. Тому я оголошую про свою відставку з посади міністра інфраструктури та транспорту», — написав Караманліс у Facebook.