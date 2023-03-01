Українські хірурги навчилися витягати з поранених боєприпаси завдяки напрацюванням Червоного Хреста. Медики мають інструкції

Українські хірурги навчилися витягати з поранених військових боєприпаси завдяки напрацюваннями Червоного Хреста.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів норвежець Ерік Толлефсен, який у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) очолює напрям із захисту цивільного населення та співробітників комітету від наслідків війни, а саме від мін та інших боєприпасів.

Українські хірурги використали інструкції Толлефсена принаймні у двох випадках. В одному боєприпас витягнули, коли пацієнт уже був мертвий. А в іншому пораненого вдалося врятувати, і ніхто з лікарів не постраждав.

Що за напрацювання Червоного Хреста? Уперше вони зіткнулися з ситуацією з боєприпасами в тілах військових в Ємені у 2015 році. Тоді лікарня прийняла пацієнта, у тілі якого був нерозірваний снаряд. Вони запросили військових експертів, військових і цивільних хірургів з усього світу, які стикалися з такими випадками раніше.

Також для хірургів розробили спеціальний захист — виготовили захисний рукав зі спеціального матеріалу, який дозволяє хірургам використовувати медичні інструменти, але надійно захищає їхні пальці на випадок вибуху. Українські хірурги поки не мають таких рукавів, але Толлефсен зазначив: «Це те, чим ми можемо забезпечити українських лікарів, якщо вони про це попросять». Він також зазначив: «Це справді проблема, дуже складно під час воєнного конфлікту поєднати хірурга, який десь на лінії фронту, із нашою командою в Женеві».

Також Толлефсен розповів, що може сидіти в офісі та підтримувати команди хірургів по всьому світу. Вони надсилають фото чи відео вибухових предметів, він їх досліджує, ідентифікує і розробляє поради, як провести операцію.