У Бразилії умовно звільнили 137 прихильників Болсонару, які штурмували урядові будівлі

Федеральний верховний суд Бразилії постановив звільнити 137 людей, підозрюваних у причетності до штурму парламенту та інших державних установ у січні.

Ідеться про умовне звільнення, тобто підозрювані мають носити електронні браслети на ногах і їм заборонена активність у соцмережах, передає AFP.

Звільненим також анулюють паспорти, заборонять носити вогнепальну зброю і виходити з дому ввечері та на вихідних. Цих людей відпустили, оскільки слідство показало, що вони не були «головними дійовими особами» та не фінансували заворушення.

Також суддя врахував, що більшість звільнених «без судимостей та мають малолітніх дітей».

Ще понад 800 підозрюваних, затриманих після заворушень, залишили під вартою — їм призначено безстрокове попереднє увʼязнення. У цих справах є докази того, що фігуранти винні в «тероризмі», створенні злочинної організації, спробі насильницького повалення правової держави та спробі державного перевороту.