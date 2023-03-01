ЗМІ: Колишній уряд Іспанії проводив кампанію з дискредитації лівої опозиції та каталонського руху за незалежність

Колишній правоцентристський уряд Іспанії, який формувала Народна партія (EPP), у співпраці з поліцією та деякими ЗМІ раніше проводили «брудну кампанію» з дискредитації лівої опозиційної партії Podemos і каталонського руху за незалежність. Для цього вони, зокрема Міністерство внутрішніх справ, використовували свої владні повноваження.

Про це пише Euractiv.

Іспанське видання El País опублікувала серію текстових повідомлень, якими обмінювалися між 2015 і 2019 роками колишній державний секретар з питань безпеки в Міністерстві внутрішніх справ Франсіско Мартінес і колишній директор з оперативних питань Національної поліції Еухеніо Піно. Кампанія мала на меті повʼязати Podemos із незаконним фінансуванням з Ірану та Венесуели у співпраці між тодішнім урядом, поліцією та ЗМІ.

Невдовзі після того, як Podemos здобув 69 депутатських мандатів на загальних виборах 2015 року, Міністерство внутрішніх справ почало поширювати звіт, в якому стверджувалося, що колишній лідер Podemos Пабло Іглесіас отримував фінансування від уряду Ірану. Документ, опублікований у багатьох іспанських ЗМІ, не був прийнятий судовою владою.

Незабаром після цього Мартінес і Піно обмінялися повідомленнями про нові джерела з Венесуели з інформацією проти Podemos. Частина цієї інформації просочилася в іспанські ЗМІ, викликавши бурхливу реакцію Пабло Іглесіаса, який засудив «переслідування».

У повідомленнях також йдеться про спроби уряду дискредитувати каталонський рух за незалежність. Під час обшуків у 2015 році в будинках і компаніях сімʼї колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, які проводила судова влада Іспанії, Мартінес закликав Піно, який брав участь у цих обшуках, «бути в курсі того, що відбувається сьогодні, щоб здійняти багато шуму».

Лідерка каталонських незалежників, депутатка Європарламенту Клара Понсаті заявила, що це «скандал, який у будь-якій демократичній країні викликав би негайні політичні та судові наслідки». Podemos вважає, що ЄС має вирішити цю проблему так само, як це зробили в Польщі та Угорщині, де були спроби підірвати країну зсередини, використовуючи судову владу.