США перекинули до Ісландії літак стратегічного командування. Він керує бойовими атомними субмаринами

Американський стратегічний літак E-6B Mercury перекинули до Європи. Командування військ США повідомило, що він приземлився в Ісландії.

«Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції в зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США», — йдеться в повідомленні командування у Twitter.

Деякі ЗМІ назвали E-6B «літаком судного дня», але це не так. The Doomsday Planes — це Boeing E-4 Nightwatch військово-політичного керівництва США.