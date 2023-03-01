США перекинули до Ісландії літак стратегічного командування. Він керує бойовими атомними субмаринами

Американський стратегічний літак E-6B Mercury перекинули до Європи. Командування військ США повідомило, що він приземлився в Ісландії.
«Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції в зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США», — йдеться в повідомленні командування у Twitter.
Деякі ЗМІ назвали E-6B «літаком судного дня», але це не так. The Doomsday Planes — це Boeing E-4 Nightwatch військово-політичного керівництва США.
- E-6B Mercury призначений для звʼязку з атомними підводними човнами класу Ohio (носії балістичних ракет). На борту кожної такої субмарини може бути до 24 ракет Trident II D5, здатних нести ядерні боєголовки. Цей літак по суті виконує роль командного пункту ВМС США.