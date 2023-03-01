У ЄС знову відклали введення для туристів спеціальної плати за дозвіл на вʼїзд

Європейська комісія знову перенесла запуск системи ETIAS для туристів із країн, що мають безвіз із ЄС. Вона передбачає обовʼязкову авторизацію раз на три роки зі сплатою збору в розмірі €7.

Про це пише Schengenvisainfo.

Цю інформацію офіційно підтвердили у єврокомісара з питань внутрішніх справ, безпеки та міграції.

Наразі запуск ETIAS перенесли на 2024 рік, але точної дати поки немає. У ЄС обіцяють найближчим часом оголосити її.

Там підкреслили, що запуск ETIAS може відбутися лише спільно з новою системою вʼїзду/виїзду, яку розробляють в ЄС. Вона матиме назву EES, але поки що не готова. У Євросоюзі очікують, що зможуть запустити EES до кінця 2023 року.

Що таке система ETIAS?

Це Європейська система авторизації вʼїзду (European Travel Information and Authorization System). Вона відстежуватиме і дозволятиме вʼїзд у Шенгенську зону громадянам тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС. Тобто такий дозвіл доведеться отримувати й громадянам України.

У режимі онлайн заявник зможе зареєструватися перед подорожжю, внести свої дані та сплатити збір у розмірі €7 (дітям до 18 років і людям віком від 70 років — безкоштовно). Протягом 96 годин система ухвалить рішення про надання дозволу або відмову.