США не знайшли доказів розкрадання своєї зброї в Україні

США не знайшли жодних доказів, що американська зброя, відправлена Україні, була розкрадена чи використовувалась не за призначенням. Натомість вони бачать ефективне застосування цього озброєння на полі бою.

Про це повідомила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер у Палаті представників США.

За її словами, США також не знайшли жодних доказів, що зброя була виявлена за межами України.

Водночас Вашингтон бачить, що передові підрозділи Збройних сил України щодня ефективно використовують допомогу на полі бою.

Інший представник Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що повідомлень про зникнення зброї з України немає, а позбавлятися її не в інтересах українців.