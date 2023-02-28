Акціонери подали до суду на Tesla та Ілона Маска через можливу брехню про безпеку автопілотів

Акціонери подали до суду на компанію Tesla та її очільника і засновника Ілона Маска. Вони звинувачують в тому, що Tesla завищила ефективність та безпечність режиму автопілота в електромобілях.
Про це пише Reuters.
У позові акціонери заявили, що Tesla обманювала їх протягом чотирьох років помилковими й оманливими заявами, які приховують, що її технології «створили серйозний ризик нещасних випадків і травм». Позивачі вважають, що автопілот міг бути причиною багатьох аварій електромобілів.
Вони сказали, що ціна акцій Tesla впала у кілька разів, коли це стало відомо, зокрема після того, як Національна адміністрація безпеки дорожнього руху розпочала розслідування щодо технологій автопілота на електромобілях компанії.
У звʼязку з тим, що ціни акцій компанії впали через її неправдиві заяви, акціонери заявляють про те, що зазнали фінансових збитків. Тому вони вимагають компенсувати їм збитки за останні три роки.
- У лютому 2022 року стало відомо, що Tesla відкличе майже 54 тисячі електрокарів з автопілотом Full Self-Driving (Beta), оскільки система автономного водіння не реагує на знак «Стоп» на перехрестях. Через це машина рухається далі зі швидкістю 9,6 км/год і створює аварійні ситуації.
- Пізніше Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США почала розслідування щодо 416 тисяч автомобілів Tesla після скарг про незаплановане спрацювання гальм під час використання системи автопілота.