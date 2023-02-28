Таліби заявили про ліквідацію командира ІД, відповідального за напади на дипмісії в Афганістані

Рух «Талібан», який контролює Афганістан, оголосив про ліквідацію командира філії «Ісламської держави» (ІД) «Велаят Хорасан», відповідального за напади на іноземні представництва в країні.
«Минулої ночі під час операції в районі Хайрхана в Кабулі було вбито двох членів ІД, один з них— Карі Фатех — обіймав важливу посаду в хорасанському відділенні», — повідомив офіційний представник руху «Талібан» Забіулла Муджахид.
За його словами, Карі Фатех був командувачем ІД у Хорасані, відповідав за провінцію Кунар.
«Нещодавні напади на іноземні дипломатичні посольства, мечеті та інші обʼєкти в Кабулі були скоєні під його безпосереднім керівництвом», — повідомив Муджахід.
Він також додав, що раніше таліби ліквідували Аміна Ахангара — ватажка ІД на Індійському субконтиненті, а багатьох членів організації, зокрема іноземних громадян, заарештували.
- Рух «Талібан» утворився в 1994 році. З 1996 до 2001 року він був при владі в Афганістані та контролював більшу частину території країни. Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена в Афганістан ввели американські війська. Уряд «Талібану» було повалено, а таліби розпочали бойові дії проти влади.
- У 2021 році з Афганістану вивели американські війська, і до початку вересня таліби повністю захопили у країні владу. За даними ООН, станом на 20 липня 2022 року від початку правління в Афганістані талібів у країні загинули 700 мирних жителів.