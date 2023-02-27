У Колумбії суд провів перше засідання у метавсесвіті

Колумбійський суд цього місяця провів свій перший судовий процес у метавсесвіті.

Про це пише Reuters.

Учасники двогодинного слухання обговорювали справу про суперечку на дорозі. Вони зʼявилися у вигляді аватарів у віртуальній залі, а віртуальна суддя Марія Хінонес Тріана була одягнена у чорну мантію.

Колумбія стала однією з перших країн у світі, яка тестує справжні судові слухання в метавсесвіті — у віртуальному залі засідань присутні аватари, що представляють кожного учасника процесу.

Професор колумбійського Університету Росаріо Хуан Девід Гутьєррес вважає, що судові процеси у метавсесвіті потребують тривалого доопрацювання.

«Для цього потрібне апаратне забезпечення, яке є у небагатьох людей. І це викликає запитання щодо доступності правосуддя та рівності», — сказав він журналістам.

Суддя, яка брала участь у віртуальному суді, виступила за метавсесвіт у випадках серйозних конфліктів — тоді учасники зможуть вирішити питання без необхідності фізично бачити одне одного.