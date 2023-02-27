ЄС і Британія погодили митний кордон у Північній Ірландії

Євросоюз та Британія домовились про організацію руху товарів між єдиним ринком ЄС і Британією у Північній Ірландії після Brexit. Нова домовленість матиме назву «Віндзорська рамкова угода».

Про це на пресконференції розповіли премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одна з ключових пропозицій Віндзорської рамкової угоди — запровадження двох паралельних шляхів ввезення товарів з Британських островів у Північну Ірландію: «зеленого» й «червоного». Перший призначатиметься для товарів, які не вивозитимуться з Північної Ірландії, а другий — для тих, щодо яких такий ризик існує.

Для «зеленого» шляху будуть скасовані перевірки й паперова робота. Це означає, що ті, хто торгує їжею — супермаркети, ресторани тощо — більше не потребуватимуть сотень сертифікатів для кожного ваговоза. За словами Сунака, це означає фактичне скасування кордону в Ірландському морі.

Інші зміни, передбачені Віндзорською рамковою угодою, передбачають зміну тексту Північноірландського протоколу в питаннях збору ПДВ, акцизів, а також дозволів на ввезення в Північну Ірландію тварин і ліків.

Крім того, парламент Північної Ірландії отримає право зупиняти дію того законодавства ЄС, яке все ще застосовується в країні для уникнення проблем із перетином кордону з Ірландією. Цей механізм має назву «гальмо Стормонта».