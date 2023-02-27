ВАКС конфіскував на користь держави контрольний пакет акцій PIN банку

Колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України та конфіскувала Перший інвестиційний банк (PINbank) у росіянина Євгенія Гінера.

Про це повідомила пресслужба суду.

«Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача — 88,890583% акцій українського банку», — інформує суд.

Євгеній Гінер — президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема через звʼязок з корпорацією «Ростех», яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добилися судового арешту акцій PINbank, одного з ключових активів Гінера в Україні.

З 24 жовтня ці активи перейшли в управління АРМА, того ж дня НБУ позбавив Гінера права голосу в PINbank.

Гінер разом зі своїми бізнес-партнерами Михайлом Воєводіним та Олександром Бабаковим контролює не лише PINbank, але й пʼять обласних енергорозподільчих підприємств (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго).

Також вони контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких пʼятизіркові «Премʼєр палац» у Києві та «Премʼєр готель» в Одесі.