У Мексиці сотні тисяч людей вийшли на протести через спроби влади підірвати незалежність виборчої комісії

У Мексиці сотні тисяч людей вийшли на протести через намагання влади позбавити незалежності виборчу комісію. Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче скоротити бюджет та штат Національного виборчого інституту (INE).

Про це пише BBC.

Лопес Обрадор звинувачує INE в заангажованості та запевняє, що зменшення фінансування зекономить значну суму державних грошей. Але мексиканці та опозиція вважають це спробою підірвати демократію та закликають Верховний суд визнати такі зміни антиконституційними.

На центральній площі в столиці Мехіко зібралися, за даними організаторів, близько 500 тисяч людей. Також акції пройшли в інших містах країни. Натомість влада каже, що на мітинги зібралися близько 90 тисяч людей.

Цю реформу вже погодили обидві палати парламенту і наразі вона чекає лише підпису президента. Сам Лопес Обрадор постійно критикував INE. У 2006 році він програв президентські вибори з різницею кілька відсотків голосів і відмовлявся визнавати поразку. У 2012 році він також програв вибори і намагався оскаржувати їх у суді. Але після перемоги в 2018 році Лопес Обрадор постійно наполягав на реформі INE.