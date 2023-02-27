У Франції на узбережжя викидається рекордна кількість мертвих дельфінів

У Франції за останній місяць на пляжі країни викинуло рекордну кількість мертвих дельфінів, але активісти вважають, що це лише мала частина тих, кого поранили або вбили рибальські човни.

Про це повідомляє The Guardian.

З 1 грудня по 25 січня в Гасконській затоці вчені з обсерваторії морських ссавців та птахів Pelagis зафіксували 370 мертвих дельфінів.

«Без сумніву, заплутування в рибальських снастях з 1990-х років залишається основною причиною смерті звичайних дельфінів, викинутих на берег взимку. Загалом ситуація викликає занепокоєння і стосується не лише Франції, а й сусідніх країн», — повідомили в Pelagis.