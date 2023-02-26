У Сальвадорі відкрили «мегавʼязницю». Вона розрахована на 40 тисяч людей

У Сальвадорі відкрився так званий Центр боротьби з тероризмом. Це спеціальна вʼязниця для гангстерів, яка розрахована на 40 тисяч людей.

Про це пише Globo.

Представники місцевої поліції назвали новий виправний заклад «мегавʼязницею» через велику кількість місць для вʼязнів.

Із березня 2022 року в Сальвадорі діє режим надзвичайного стану через спалах насильства та вбивств, які вчиняють бандитські угруповання. У рамках спецоперацій у країні затримали десятки тисяч підозрюваних.

Вʼязницю збудували в ізольованому місці муніципалітету Теколука. Він розташований за 74 кілометри від столиці країни — міста Сан-Сальвадор. Це найбільша вʼязниця в Латинській Америці. Вона оснащена найновішими технологіями для запобігання втечам.

У «мегавʼязниці» буде вісім корпусів, у кожному — по 32 великі камери на понад сотню вʼязнів кожна.