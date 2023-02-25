Зеленський: Росіяни окупували 1 877 населених пунктів України

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти зараз контролюють 1 877 українських міст і сіл.

Про це він заявив у зверненні до учасників заходу президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною.

«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека, це свобода і життя за законом, це людська гідність і право кожної людини та кожної спільноти на повагу до себе, це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне і вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1 877 українських міст і сіл», — сказав український лідер.

Зеленський додав, що окупанти прагнуть «збільшити це число і додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних».