Зеленський: Росіяни окупували 1 877 населених пунктів України

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти зараз контролюють 1 877 українських міст і сіл.
Про це він заявив у зверненні до учасників заходу президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною.
«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека, це свобода і життя за законом, це людська гідність і право кожної людини та кожної спільноти на повагу до себе, це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне і вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1 877 українських міст і сіл», — сказав український лідер.
Зеленський додав, що окупанти прагнуть «збільшити це число і додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних».
- У середині січня президент США Джо Байден відправив очільника Центрального розвідувального управління до Києва та Москви з пропозицією угоди — Україна відмовляється від 20% територій, а росія припиняє війну. Обидві країни відмовилися.