У Києві горить склад лакофарбувальної продукції. Над центром міста великий стовп диму

У Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа на підприємстві — горить склад лакофарбувальної продукції.

Площа пожежі — 3 тисячі квадратних метрів, повідомляють у КМДА. На місці працюють пожежники і рятувальники. Інформації про жертв наразі немає. У службі запевняють, що ситуація під контролем.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що до ліквідації пожежі залучені 18 одиниць техніки і 90 рятувальників.

Через пожежу повністю перекрили рух на вулиці Нахімова і частково на Новокостянтинівській.

Дим від пожежі дуже густий, тому в центрі міста відчувається запах горілого. Також спостерігається великий стовп диму.