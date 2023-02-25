У Києві горить склад лакофарбувальної продукції. Над центром міста великий стовп диму

У Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа на підприємстві — горить склад лакофарбувальної продукції.
Площа пожежі — 3 тисячі квадратних метрів, повідомляють у КМДА. На місці працюють пожежники і рятувальники. Інформації про жертв наразі немає. У службі запевняють, що ситуація під контролем.
Мер столиці Віталій Кличко додав, що до ліквідації пожежі залучені 18 одиниць техніки і 90 рятувальників.
Через пожежу повністю перекрили рух на вулиці Нахімова і частково на Новокостянтинівській.
Дим від пожежі дуже густий, тому в центрі міста відчувається запах горілого. Також спостерігається великий стовп диму.