Як США з’ясували, що росія планує велике вторгнення. Провідні світові медіа про війну 24 лютого

Видання Politico опублікувало величезний матеріал про те, як США усвідомили, що росія збирається розпочати велику війну, і як розробляли план відповіді на цей виклик. Як виявилося, ще влітку 2021 року високопосадовці, зокрема в Пентагоні, не вірили, що за пів року в Європі почнеться найбільший воєнний конфлікт із часів Другої світової. Так, російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021» були масштабнішими та тривалішими, ніж зазвичай, однак джерела в розвідці запевняли, що це саме навчання. А очна зустріч Байдена та путіна в Женеві в червні, непублічна частина якої стосувалася переважно України, здавалося б, розрядила обстановку. Російський диктатор тоді отримав запевнення, що безпеці його країни нічого не загрожує. Утім, уже в липні путін опублікував цілковито перекручену статтю «Про історичну єдність росіян та українців», яка фактично забирала в українців право на власну державність. А у вересні почались нові військові навчання, іще масштабніші. Слідкуючи за ними, американські розвідники розуміли, які війська і для чого росія планувала використовувати в Україні. Доходила й інша інформація: спершу Кремль хотів дестабілізувати Україну, а вже тоді захопити. У вересні звіт про плани росіян отримав Пентагон, відбулася нарада й у Джо Байдена. У те, що тоді озвучив командувач Об’єднаних начальників штабів США Марк Міллі, багато хто з присутніх просто не міг повірити. «Три армії наступатимуть з одного напрямку, дві з іншого, ми матимемо найбільший конфлікт із часів Другої світової? Та з якої планети цей чоловік?» ― переказував Міллі враження від своїх застережень. Та станом на 11 жовтня у Штатів вже була однозначна інформація, що росіяни готують наступ.

До самого початку вторгнення американці намагалися порозумітися з путіним. Однак у переговорах він, зазвичай вертлявий, не залишав собі простору для відступу: він вірив, що росія має завоювати Україну та легко це зробить. А ще він розумів, що його «вікно можливостей» щодо взяття України під контроль поступово зачиняється. А інакше росії великою силою (а йому ― великим лідером) не стати.

Представники США донесли Зеленському суть планів путіна, зокрема на початку листопада 2021 року. Він сприйняв інформацію всерйоз і «доволі стоїчно». При цьому українську сторону вразили масштаби путінських планів ― як і точність, з якою американці їх викладали. Паралельно протягом всієї осені Штати спілкувались із союзниками по НАТО. Багато хто з них поставився до перспективи великої війни скептично ― крім Британії та Канади, які мали розширений доступ до даних американської розвідки. Щоб змінити думку європейців, у Пентагоні вдалися до безпрецедентного кроку ― оприлюднювали дані розвідки ледь не в реальному часі.

Було очевидним, що війна буде кровопролитною ― і що росіяни не отримають нічого завиграшки. США намагались донести путіну, що опір українців буде величезним, та й ландшафт на напрямках, звідки окупанти планували наступати, лишав їм мало шансів на «легку прогулянку». Та у Кремлі до раціональних доводів дослухатись не хотіли. Тож усе, що в такій ситуації вирішили робити США, ― це озброювати Україну. Однак у Пентагоні вирішили не давати Києву одразу багато зброї. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль запевняв, що таким чином намагалися уникнути враження, ніби Захід і, зокрема, Вашингтон роздмухують цей конфлікт, підбурюючи путіна до кроків у відповідь.

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