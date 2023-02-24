Донецький «Шахтар» отримав суперника у наступному етапі Ліги Європи

Футбольний клуб «Шахтар» дізнався суперника у наступному раунді Ліги Європи. Він зіграє з нідерландським «Феєнордом».

Жеребкування 1/8 Ліги Європи відбувалося у французькому Ньоні. Матчі відбудуться 9 та 16 березня.

До наступного етапу «Шахтар» пройшов перемігши французький «Ренн». У першому матчі «Шахтар» переміг 2:1, а в другому — поступився 1:2. Усе вирішила серія пенальті, в якій донеччани опинилися сильнішими.

Натомість інший український футбольний клуб «Дніпро-1» вилетів із Ліги конференцій від кіпрського АЕК. У першому матчі дніпряни програли 0:1, а в другому зіграли внічию 0:0.