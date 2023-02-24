Державний секретар США Блінкен: Індія та Південна Африка поступово віддаляються від росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що такі країни, як Індія та Південноафриканська Республіка поступово віддаляються від росії. І це попри те, що вони не приєдналися до західних санкцій проти рф та не засудили росію за вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters.

Хоча Блінкен і наголосив, що цей процес буде нешвидким.

«Є країни, які мають давні, десятиліттями вибудовані відносини з росією, насамперед із Радянським Союзом, які складно розірвати одним махом. Це не клацнути вимикачем, це [треба] перемістити авіаносець», — пояснив він.

Блінкен розповів, що роками росія була основним постачальником військової техніки до Індії. Але зараз країна вже намагається шукати партнерів в інших точках світу.

Що стосується ПАР, то Блінкен теж нагадав, що звʼязки цієї країни з росією сформувалися через те, що саме СРСР підтримував борців за свободу та проти апартеїду. Натомість США навпаки — підтримували режим апартеїду.