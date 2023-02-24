КНДР провела випробування стратегічних крилатих ракет

Північна Корея провела випробування чотирьох стратегічних крилатих ракет. Країна проводить військові навчання для демонстрації здатності здійснити ядерну контратаку.

Про це пише Reuters.

Державне агентство КНДР повідомило, що у навчаннях брав участь підрозділ стратегічних крилатих ракет Корейської народної армії, який випустив чотири ракети Hwasal-2 у напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Інші підрозділи проводили вогневі навчання на полігонах без бойових стрільб.

«Чотири стратегічні крилаті ракети вразили задану ціль після польоту по еліптичній і восьмикутній орбітах довжиною 2 000 км протягом 10 208 секунд — 10 224 секунд», — йдеться в повідомленні.

Про запуски ракет не оголосили ні Південна Корея, ні Японія, які часто першими виявляють і публічно повідомляють про такі запуски.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що запуск відстежувався, але були «розбіжності» між тим, що було виявлено ним і Сполученими Штатами, і заявою Північної Кореї. Що це за розбіжності, не уточнили.