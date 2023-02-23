У Канаді Google почав блокувати новини для деяких користувачів

У Канаді компанія Google тестує блокування новин для деяких користувачів у відповідь на урядовий законопроєкт про онлайн-новини.
Про це пише Reuters.
Канадський закон про онлайн-новини,або законопроект C-18, зобовʼязує платформи Facebook і Google платити видавцям новин за контент.
«Ми коротко тестуємо потенційну реакцію продукту на законопроект C-18, це впливає на дуже невеликий відсоток канадських користувачів. Щороку ми проводимо тисячі тестів, щоб оцінити будь-які потенційні зміни в пошуку», — сказав журналістам представник Google.
За його словами, в ескперименті задіяні менше ніж 4% користувачів у Канаді. Їм різною мірою обмежують видимість канадських і міжнародних новин.
Минулого року Facebook попередив, що може заблокувати канадцям обмін новинами на своїй платформі через занепокоєння щодо законодавства, яке змусить цифрові платформи платити видавцям новин.
- У 2021 році подібний закон ухвалив також парламент Австралії. Він зобовʼязує техгігантів, таких як Facebook і Google, платити місцевим ЗМІ за контент.