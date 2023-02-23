В Естонії одностатевим парам дозволили брати одне прізвище

«Немає жодної причини, чому держава має стояти у людей на шляху в такому випадку», — сказав міністр.

Про це естонській телекомпанії Err розповів міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

В Естонії одностатеві пари, які уклали угоду про сумісне проживання, можуть брати собі спільне прізвище.

У січні 2023 року Міністерство внутрішніх справ переглянуло положення «Закону про імена» щодо надання людям спільного прізвища, і 27 січня міністр підписав протокол, згідно з яким підставою для клопотання про спільне прізвище може бути договір про сумісне проживання.

Представник Естонського центру з прав людини Келлі Гроссталь наголосила, що йдеться про рішення міністра, а не судову практику. Це означає, що наступний міністр має право внести свої зміни.