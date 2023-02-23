У Туреччині оштрафували три телеканали, які критикували владу за реакцію на землетрус

У Туреччині медіарегулятор оштрафував три телеканали, які у своїх репортажах вказали на проблеми реагування влади на ліквідацію наслідків землетрусу 6 лютого.

Про це повідомляє The Guardian.

Штрафи отримали телеканали Halk TV, Tele 1 і FOX. Першим двом нарахували штрафи по 5% від суми їхніх доходів за попередній місяць. Крім того, їх зобовʼязали призупинити на пʼять днів вихід однієї з щоденних програм.

Усі три канали відомі доволі критичною позицією до Реджепа Таїпа Ердогана, а Halk TV називають тісно повʼязаним із головною опозиційною партією, Республіканською народною партією.

У жовтні в Туреччині запровадили законодавство, яке уможливлює кримінальне покарання за поширення «фейків».