Президент Анджей Дуда: Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, екіпожі зараз проходять навчання в Польщі з їх експлуатації.

Про це в інтервʼю CNN розповів президент Польщі Анджей Дуда.

Він сказав, що ці українські солдати будуть готові «протягом місяця повернутися в Україну разом із танками». Однак у Польщі «серйозні проблеми» із отриманням запчастин із Німеччини.