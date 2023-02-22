Німеччина вислала двох іранських дипломатів через смертний вирок, винесений в Ірані

Німеччина оголосила двох співробітників посольства Ірану персонами нон ґрата і наказала їм залишити країну. Причиною став смертний вирок громадянину Німеччини, який винесли в Ірані.

Про це пише Reuters.

Громадянина Німеччини та Ірану Джамшида Шармахда засудили до смертної кари в Ірані. Шармахда, який проживає також у США, звинувачують у причетності до збройного угруповання і в плануванні терактів у країні.

Німеччина також викликала тимчасового повіреного у справах Ірану з цього питання.

«Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду та забезпечити йому справедливий процес оскарження, заснований на верховенстві права», — заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.

За її словами, Шармахду відмовили у справедливому судовому розгляді, а міністерству не надали консульський доступ до обвинуваченого.