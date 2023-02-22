США намагалися втримати росію від вторгнення. Чому їм не вдалося? Провідні світові медіа про війну 21 лютого

Зараз світ активно відзначає стійкість європейських держав і США в підтримці України. Десятки демократичних країн зважуються надати Києву все більш потужну зброю і, принаймні поки що, не збираються зупинятися. Однак те, як США намагалися відвернути цю війну, не витримує критики, наголошують у статті на Foreign Policy науковий працівник дослідницького центру New America Лаям Колінз і дослідник Інституту сучасної війни академії Вест Пойнт Френк Собчак. Обидва автори ― колишні військові. Вони запевняють, що відповідь Джорджа Буша ― молодшого на вторгнення росії у Грузію в 2008 році була млявою, як і підтримка України Джо Байденом незадовго до повномасштабного вторгнення. Якби кроки американських президентів були рішучішими, путін міг би й не зважитися на цей відчайдушний крок. Успішність стратегії стримування складно визначити, адже вона стосується кроків, яких не вчиняють. Але один із найбільш ефективних її підходів швидко проявляється ― це зробити війну для супротивника якомога складнішою та дорожчою в усіх сенсах, а шанси на остаточну перемогу примарними. Як вдало сформулював у роботі «Зброя та вплив» Томас Шелінг, «можливість завдати болю є переговорною позицією». Зараз союзники України у війні саме це й роблять ― збільшують для росії ціну участі в бойових діях. Однак до цих кроків варто було вдатися набагато раніше, пишуть Колінз і Собчак. У статті дісталось не лише Бушу-молодшому та Байдену: Обама, знаючи про злочинні сутність і наміри росії, намагався влаштувати «перезавантаження взаємин». Анексія Криму звела ці спроби нанівець ― усе ж таке «примирення» із Кремлем відбувалося вже після війни у Грузії. І путін отримав привід почуватися безкарним. Автори рахують допомогу США Україні після початку війни у 2014-му: за весь час свого правління Обама надав Києву військової допомоги на $600 мільйонів, однак жодного разу це не була зброя. Трамп взагалі почав використовувати тему допомоги для шантажу, намагаючись роздобути таким чином компромат на Джо Байдена. Тож зрештою допомога надходила, але зовсім не в тих масштабах, щоб відлякати путіна. «США ігнорували давню латинську мудрість «Хочеш миру ― готуйся до війни», сподіваючись, що вистачить напівкроків і компромісів. Натомість після початку війни вони змушені постійно підвищувати ставки», ― резюмують автори статті. Уникнути повномасштабної війни, пишуть вони, у підсумку могло б обійтись набагато дешевше ― не кажучи про людські втрати.

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