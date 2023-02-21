В Угорщині порадили міністру закордонних справ Словаччини звернутися до психіатра. Той написав пост про Орбана та закінчив його лайкою

В Угорщині глава парламентського комітету із закордонних справ Жолт Немет заявив про психічні проблеми міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який написав пост про угорського премʼєра Віктора Орбана і завершив його лайкою.

Про це Жолт Немет заявив на брифінгу, пише «Європейська правда».

«Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті та я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоровʼям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра», — заявив Жолт Немет.

В Угорщині вже викликали посла Словаччини для пояснень.