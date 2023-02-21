У Києві випробують ізраїльську систему повітряної тривоги

У Києві проведуть випробування ізраїльської системи раннього оповіщення про загрозу наближення ракет або дронів.

Про це в етері телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Зараз в Києві діє стандартна система оповіщення — вона спрацьовує кожного разу, коли у Білорусі підіймаються російські літаки.

В Ізраїлі в цьому випадку працюють радари, які допомагають визначити напрямок польоту ракети й увімкнути сирену лише секторально у певному місці. Така сирена також дає спеціальний сигнал, який вказує людям, скільки часу вони мають для того, щоб пройти до укриття.

Роботу над цим ведуть чотири місяці, через три місяці закінчать пілотний проєкт для київських реалій. Українська сторона просила, щоби впровадження системи відбулося раніше. проєкт раннього оповіщення згодом розширять на інші регіони України.