У Китаї дослідники знайшли серед руїн стародавнього палацу уламки туалету, якому 2 400 років, а також вигнуту зливну трубу. Можливо, це найстаріший відомий у світі туалет зі змивом.

Про це повідомляє CNN.

Знахідку зробили на археологічних розкопках у місті Сіань, дослідники описали її як «предмет розкоші». Унітаз був розташований усередині палацу, а труба йшла до зовнішньої ями. Зараз археологи аналізують зразки ґрунту, взяті з туалету, і сподіваються зʼясувати, що люди їли в ті часи.

Лю Жуй, науковий співробітник Інституту археології Китайської академії соціальних наук, який брав участь у розкопках, повідомив, що туалет, найімовірніше, був призначений для високопосадовців у період Чжаньґо (475–221 роки) та пізнішої династії Хань (206 – 220 роки). Слуги, імовірно, наливали воду в унітаз щоразу, коли ним користувалися.

«Унітаз зі змивом є конкретним доказом того значення, яке давні китайці надавали санітарії», — сказав Лю Жуй, додавши, що в давнину було дуже мало записів про домашні туалети.

У Китаї археологи знайшли залишки, імовірно, найстарішого у світі туалету зі змивом. Daily China

До цього відкриття винахід першого туалету зі змивом приписували англійському придворному Джону Харінгтону, який, ймовірно, встановив його для королеви Єлизавети в XVI столітті. Однак дренажні системи віком 4 000 років, які могли бути повʼязані з туалетами, знаходили на північному заході Індії.