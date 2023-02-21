На станції Вернадського в Антарктиді сніг набув рожевого кольору — зацвіли водорості

В Антарктиці біля української станції «Академік Вернадський» сніг набув рожевого кольору. Це сталося через «цвітіння» мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Сергій Глотова та Марта Дзиндра

За словами фахівців, водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову, або малинову. Зимує вона в «зеленому варіанті» під покривом снігу, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні й червоніє.

«Цвітіння снігу» сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок — у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується», — кажуть дослідники.

Тому важливо щороку фіксувати площу «квітучого снігу», щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Цю роботу українські біологи на станції проводять за допомогою дрона.