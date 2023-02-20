Американська компанія відправить у космос волосся президентів США

Американська компанія Celestis, яка спеціалізується на космічних похованнях, оголосила, що відправить у космос зразки волосся чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеді, Дуайта Ейзенхауера і Рональда Рейгана.

Про це пише Phys.org.

У компанії заявили, що пізніше цього року «те, що, на нашу думку, є автентифікованою ДНК» колишніх президентів, відправиться у космос на борту ракети United Launch Alliance (ULA). Її запустять з мису Канаверал у штаті Флорида.

Ракета ULA має розгорнути два супутники, відправити приватний посадковий модуль на Місяць, а потім запустити корисний вантаж зі зразками волосся американських лідерів у глибокий космос.

У Celestis зазначили, що зразки волосся чотирьох колишніх президентів США їм подарував анонімний донор, вони мають сертифікати автентичності. Спочатку біоматеріал зберігався в колекції Луїса Мушро — колекціонера та оцінювача волосся знаменитостей з Мічигану, який помер у 2014 році.