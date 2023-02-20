«Скупчення не спостерігається». У Повітряних силах заявили, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінилася

У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінюється. Ще ближче підтягнути її росіяни не можуть через нестачу аеродромів.

Про це на брифінгу повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

«Щодо інформації про скупчення авіації — «стара історія». Не можна говорити, що це довкола України, а безпосередньо на аеродромах, які рф використовує в агресії проти України. Уже неодноразово говорили, що це близько 40 аеродромів, зокрема на окупованих територіях, у Білорусі та рф. Ці аеродроми приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України», — зазначив він.

За його словами, біля кордонів зберігається та ж кількість авіації, яку росіяни накопичили на початку агресії — приблизно 700 різних літаків і гелікоптерів.

Ігнат також нагадав, що українські військові вже збили 299 літаків, до 300 одиниць наближається кількість уражених гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку із середини країни.